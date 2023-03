La resa improvvisa del Birrificio Elav: «È stata una fantastica avventura»

Il mondo brassicolo bergamasco perde una delle sue realtà più conosciute. Come un fulmine a ciel sereno, il Birrificio Elav di Comun Nuovo ha cessato l’attività con una stringata comunicazione affidata ai social. Lunedì mattina sul profilo Facebook dell’azienda è comparso il messaggio «oggi è un giorno difficile. Il Birrificio Indipendente Elav conclude la sua fantastica avventura. Salutiamo tutti quelli che ci hanno voluto bene e sostenuto in questi meravigliosi anni e anche chi non lo ha fatto perché ci ha dato la forza di andare avanti e metterci in gioco. Buona vita a tutti – conclude il comunicato – e continuate a bere buona birra».