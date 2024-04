La riforma fiscale porta novità e semplificazioni

La nuova riforma fiscale porta con sé importanti novità e semplificazioni per i modelli di diverse dichiarazioni. È stata facilitata ulteriormente la presentazione del modello 730, grazie alla presentazione in modalità semplificata, fruibile da lavoratori dipendenti e pensionati già a partire dall’attuale campagna dichiarativa 2024. Snelliti e di più agevole compilazione anche i modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, Iva e Irap.

Il percorso guidato online

Partiamo dal modello più utilizzato, il 730 . Da quest’anno, con la presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate.

Queste informazioni, in particolare, saranno disponibili in un’apposita sezione dedicata dell’applicativo web, accessibile tramite l’area riservata del sito internet delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Ricordiamo che si accede tramite una delle seguenti credenziali: Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta nazionale dei servizi (Cns) o Carta di identità elettronica (Cie). I contribuenti interessati, utilizzando un percorso guidato e semplificato, potranno confermare o modificare le informazioni in possesso delle Entrate che, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.