La Tipiesse riqualifica lo stadio di Sorrento: 7 milioni di commessa

Una riqualificazione da più di 7 milioni di euro dello stadio «Campo Italia» di Sorrento per riportare l’Asd Sorrento 1945 a giocare sul suo storico campo. È l’intervento che il Comune di Sorrento, proprietario della struttura, ha aggiudicato alla Tipiesse (in Ati con le locali campane Edilferri e Tuttocalor), azienda di Villa d’Adda, player a livello nazionale per finanziamento, progettazione, costruzione e manutenzione di impianti sportivi . Il suo nome si è infatti già associato ai restyling, effettuati in passato, dello stadio Maradona di Napoli e del San Nicola di Bari.

Al lavoro sul «Campo Italia»

Ora la realtà bergamasca, che conta 60 dipendenti e per il 2025 (45° anniversario di fondazione) prevede ricavi per 25 milioni, procederà con la riqualificazione del «Campo Italia», stadio da circa 3.300 posti la cui struttura principale è stata realizzata negli anni 90 ma così non potrà più essere utilizzata dall’ l’Asd Sorrento 1945 per lo svolgimento delle partite di campionato di serie C. Una serie di problematiche non permettono più infatti l’omologazione dell’impianto. «La nostra azienda – afferma l’a.d. Carlo Perego – si è aggiudicata l’appalto superando altre 15 imprese che si erano candidate. E lo ha fatto grazie ad una proposta che si è rilevata qualitativamente migliore».

I lavori previsti

Proposta elaborata con lo studio J+S di Concorezzo (Milano) che si è già occupato della riqualificazione dello stadio del Monza Calcio. La Tipiesse al momento si sta occupando della progettazione esecutiva dell’intervento, che terminerà tra un mese. Poi si potrà dare il via ai lavori, molto articolati, perché prevedono la traslazione dell’attuale campo di gioco verso ovest e l’adeguamento alle misure richieste dalla Lega Calcio, compreso il rifacimento del sottofondo; realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione e irrigazione; la demolizione della tribuna centrale esistente, dei locali spogliatoi, dei vicini campi di tennis e calcetto e del bar con annesse aree pertinenziali; allargamento tribuna sud; realizzazione di una nuova tribuna est, adeguamento di quella nord e realizzazione di un parcheggio a raso.