L’acquisto periodico nel mirino Antitrust, sanzione ad Amazon

Ma Amazon, «in forte disaccordo» con la decisione dell’Autorità, si prepara già a fare ricorso. Il comportamento incriminato riguarda la modalità «acquisto periodico» che il sito amazon.it suggerisce nel caso di molti prodotti. Al termine dell’attività di istruttoria, l’Antitrust sottolinea infatti di aver accertato che Amazon attua una pratica commerciale scorretta consistente nella pre-selezione dell’acquisto periodico per un’ampia selezione di prodotti. In particolare, nella pagina web dove sono descritte le caratteristiche dell’articolo selezionato, viene pre-impostata l’opzione «acquisto periodico» anziché «acquisto singolo».

La tutela del consumatore

E per questo, lamenta l’autorità, viene limitata in modo considerevole la libertà di scelta dei consumatori. La pre-spunta grafica dell’acquisto ricorrente induce infatti a comprare periodicamente un prodotto - anche senza effettivo bisogno - limitando così la facoltà di scelta. Ma Amazon non ci sta. «Siamo in forte disaccordo con la decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e intendiamo fare ricorso» controbatte a stretto giro il colosso del commercio online che rivendica viceversa i benefici e risparmi forniti ai consumatori. «Ogni giorno i clienti traggono beneficio dal programma ’Iscriviti e Risparmia’ risparmiando denaro e tempo sulle consegne periodiche di prodotti che utilizzano regolarmente» afferma ricordando che dal lancio del programma i clienti hanno risparmiato oltre 40 milioni di euro. Un multa «sacrosanta» la definisce l’Unione nazionale consumatori, Assoutenti invece la ritiene «del tutto insufficiente».