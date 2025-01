L’avanzata digitale: ormai 4 negozi su 5 con «vetrine» on line

Dai social ai canali Whatsapp

Emblematica la scelta dei social network da parte dei negozi: accanto alle intramontabili «vetrine» di Facebook e Instagram, sono in crescita le opzioni business come LinkedIn, ma anche quelle dedicate ai giovani, come TikTok. Molti esercenti stanno inoltre attivando dei canali Whatsapp : una risposta alla necessità di contatti diretti con i clienti anche nell’epoca del digitale, promossa dalla piattaforma stessa con il lancio della funzione “Acquisti” nel 2020 e di «Whatsapp Business» nel 2018. Se i negozianti si spostano on line, una ragione c’è: internet fa aumentare i profitti. Dal rapporto di Confcommercio emerge che il 72% degli intervistati ha visto crescere il giro d’affari dopo l’adozione degli strumenti digitali. Procede invece a rilento l’implementazione degli e-commerce, che per il momento riguarda solo un negozio su quattro - forse per le difficoltà logistiche, informatiche e burocratiche connesse alla fondazione di una “filiale” online. Ma anche qui le soddisfazioni non mancano: metà dei negozianti che hanno aperto un e-commerce ha riscontrato un aumento delle vendite.

«Sfruttare le piattaforme digitali per offrire ai clienti diverse modalità d’acquisto non è più solo un’opzione, ma una necessità. Negli ultimi cinque anni, il commercio ha subito una trasformazione senza precedenti, spinta dall’accelerazione verso l’adozione di strumenti come i social network e gli e-commerce - spiega Roberto Nembrini, presidente del Gruppo Commercio Elettronico di Confcommercio Bergamo -. Il digitale non è solo un supporto, ma una leva strategica per promuovere il commercio tradizionale e integrarlo con esperienze innovative. È la chiave per adattarsi ai cambiamenti del mercato e costruire un futuro in cui tecnologia e tradizione convivono in armonia». Gli fa eco Oscar Fusini, direttore di Confcommercio Bergamo: «Il commercio on line cresce sia in termini di volumi che di importi, guadagnando posizioni rispetto a quello tradizionale. Gli strumenti digitali presentano grandi capacità di richiamo per i clienti, specie se vengono sostenuti da un’adeguata politica promozionale basata sul ritiro in negozio». Per Fusini si è ormai compiuto un punto d’incontro tra negozi fisici e strumenti digitali: «Non è un caso che la maggioranza dei punti vendita si stia posizionando saldamente nel digitale tramite un rafforzamento dei canali di comunicazione, di delivery e di acquisto: è una straordinaria prova di resilienza da parte del commercio tradizionale, compreso quello bergamasco, che sta puntando sempre più sul digitale per promuovere la vendita in negozio».