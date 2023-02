Lavoro, Confindustria: si conferma la carenza di tecnici e operai specializzati

Sono alcuni degli spunti che emergono dall’analisi dell’Osservatorio Confindustria Bergamo – Agenzie per il Lavoro, attivo dal 2021, con rilevazioni trimestrali sulle richieste e sui profili più critici. Nel quarto trimestre del 2022, il gruppo professionale dei conduttori di impianti si conferma quello maggiormente ricercato , con una quota del 30,6%, nonostante un calo nella sua incidenza percentuale rispetto allo scorso trimestre (35%). A seguire, per numerosità, il personale non qualificato con una quota pari al 24,8%. Si segnalano, infine, le richieste per gli addetti al commercio (14,1%) - la cui quota decresce rispetto al terzo trimestre 2022 - per gli operai specializzati (12,6%), per i tecnici (11,1%) e per gli impiegati esecutivi (6,9%).