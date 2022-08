Lavoro, nella Bergamasca da gennaio a giugno +23% di nuove assunzioni

Dati positivi per il 2022. È quanto risulta dall’elaborazione dei dati sull’andamento delle assunzioni e cessazioni relativi ai primi sei mesi del 2022, presentata dall’Osservatorio del Mercato del Lavoro - Settore Sviluppo della Provincia. «Si tratta di un risultato molto positivo, anche se più contenuto in confronto ai primi semestri dei passati 2021 e 2019, e con segni di rallentamento della dinamica negli ultimi mesi, in particolare a giugno. Qualsiasi buon esito è purtroppo reso provvisorio dall’attuale crisi energetica che si sta già abbattendo in modo pesante sulle nostre aziende – spiega il presidente della Provincia di Bergamo, Pasquale Gandolfi –. La Provincia rimane a disposizione come referente territoriale, e a tal proposito sarà riconvocata a breve la cabina di regia provinciale per prepararci, congiuntamente al mondo del lavoro e della formazione, ad affrontare le sfide che l’autunno ci ha già annunciato».