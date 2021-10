Le famiglie tornano a spendere di più: cala la pressione fiscale sugli italiani

Tornano i consumi e nel contempo si registra un calo della pressione fiscale per le famiglie italiane. Una notizia positiva, che si inserisce nel contesto dinamico della ripresa economica data ormai per assodata da tutti i principali organismi di previsione in questo 2021.

Il cambio di rotta degli italiani dopo mesi e mesi in cui hanno preferito tesaurizzare i risparmi è certificato dalle ultime rilevazioni dell’Istat. S econdo l’istituto nazionale di statistica, infatti, nel secondo trimestre di quest’anno il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto dello 0,5% rispetto ai tre mesi precedenti mentre l’aumento dei prezzi (+0,4% rispetto al primo trimestre dell’anno il deflatore dei consumi finali delle famiglie) ha frenato l’incremento del potere d’acquisto, cresciuto dello 0,1% rispetto al trimestre precedente . La propensione al risparmio delle famiglie italiane è quindi stimata adesso al 12,9%, in calo di 4,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, ma comunque a livelli superiori a quelli pre-crisi. Segno evidente che si inizia a riversare nei consumi parte dei risparmi accumulati nei mesi lunghi del lockdown.

Corrispondentemente, la spesa per consumi è aumentata infatti in termini nominali del 5,4% sempre secondo l’Istat che mette in evidenza come nel secondo trimestre 2021 il deficit italiano si sia attestato al 7,6% del Pil, in miglioramento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente quando era pari al 12,9%.