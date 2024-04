Le tecnologie in edilizia: torna Edil in Fiera a Bergamo

Da venerdì 26 a domenica 28 aprile alla Fiera di Bergamo si riaccenderanno i riflettori su «Edil», storica rassegna di caratura nazionale firmata Promoberg dedicata alle tecnologie dell’edilizia 5.0. Dopo oltre dieci anni in stand by dovuti alle anomale dinamiche del mercato, la 28esima edizione della manifestazione farà di Bergamo, per tre giorni, la capitale dell’edilizia e delle costruzioni, all’interno di un territorio - quello della Bergamasca, e sull’asse Brescia-Bergamo-Milano - che rappresenta da sempre il più importante distretto economico italiano nel settore delle costruzioni. Per agevolare imprese e famiglie, è stato deciso l’ingresso gratuito, previa registrazione online sul sito dell’evento ( https://fieraedile.it ) o direttamente all’ingresso fiera. Orari di apertura, dalle 9 alle 19. Inaugurazione venerdì 26 alle 10.45, alla presenza del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dei rappresentanti di tutte le realtà del settore.

La rassegna è stata presentata nella mattinata di mercoledì 17 aprile, presso la Fiera di Bergamo, con gli interventi di Luciano Patelli e Davide Lenarduzzi, presidente e amministratore delegato di Promoberg, e di Alberto Capitanio, project manager e da sempre anima di Edil. Durante l’incontro è intervenuto anche Marco Trussardi, responsabile Ufficio Aree di Mestiere di Confartigianato Imprese Bergamo.

La rassegna mette al centro i temi dell’edilizia già proiettata nel futuro, con focus dedicati a temi di grande attualità ed estremamente gettonati come la sostenibilità e il digitale, le innovazioni tecnologiche (legate in particolare alla green economy e alla smart city), e l’Intelligenza artificiale, lo smart building (i cosiddetti edifici intelligenti) e il condominio, edificio che rappresenta ancora oggi oltre il 60% delle abitazioni principali in Italia. Proprio in tema di condomini datati si innesca l’enorme potenzialità dell’attività di ristrutturazione ed efficientamento energetico residenziale ed industriale, ben rappresentato nella tre giorni in Fiera e che va ben oltre la logica del Superbonus, grazie alla sinergia tra le diverse realtà e al concorso con banche e nuovi strumenti finanziari che consentono la transizione ecologica con interventi sostenibili anche da parte dei cittadini e delle imprese.

L’area espositiva complessiva è pari a 16.500 metri quadrati, suddivisi tra i 6.500 metri quadrati al coperto del padiglione A e i 10mila metri quadrati dell’area esterna, dove si faranno notare soprattutto i grandi macchinari come gru, macchine movimento terra, gruppi elettrogeni, elevatori telescopici. Un centinaio le imprese espositrici, in rappresentanza di cinque regioni, tra le quali svetta la Lombardia (84 realtà), seguita da Veneto e Piemonte. Scontato il podio delle province maggiormente rappresentate: al primo posto Bergamo (53 imprese), seguita da Milano (12) e Brescia (9). In tema di settori merceologici, al primo posto Ristrutturazione ed efficientamento energetico (26%), seguito da Macchine e attrezzature (19%), Finiture, costruzioni a secco, colori (16%), Enti e istituzioni (10%), Veicoli industriali (9%), Software e tecnologia (8%).

La tre giorni sarà arricchita da un nutrito calendario di eventi collaterali (convegni, focus, workshop e incontri formativi) che, se da un lato metteranno al centro alcune delle tematiche più importanti del settore, dall’altro favoriranno il confronto tra le imprese e i professionisti con i rappresentanti della politica, della finanza e dell’economia. Tra gli appuntamenti più significativi segnaliamo, tutti nella giornata inaugurale di venerdì: “La gestione ambientale dei cantieri”, convegno a cura di Ance Bergamo, con partner Provincia di Bergamo e ARPA Lombardia (Patrocinio), Ordine Geologi Lombardia, Ordine Ingegneri Bergamo, Collegio Geometri e Geometri laureati Bergamo (ore 10, area Workshop, padiglione A); il convegno «Edifici intelligenti» a cura di Confartigianato Imprese Bergamo e The European House Ambrosetti, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana; durante il convegno sarà presentato il Rapporto strategico Community smart building di The European House Ambrosetti, con focus sulle opportunità per le filiere tecnologiche, industriali e artigianali sui territori (ore 11:00, sala Caravaggio); nella sala Lorenzo Lotto (padiglione A, ore 14:00) un focus su Microsoft 365 Copilota dedicato all’intelligenza artificiale generativa per le aziende; infine, in sala Caravaggio (ore 15:00), spazio al focus sulla «Riqualificazione energetica nei condomini; i nuovi scenari per il mondo dell’edilizia», con la collaborazione delle Associazioni degli Amministratori Condominiali, Associazioni Imprenditoriali dei Costruttori, di Banca Reale ed Esperti in Efficientamento Energetico; con una importante tavola rotonda con i rappresentanti di istituzioni, associazioni e ordini professionali e le conclusioni da parte dell’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.