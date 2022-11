Lego apre un nuovo punto vendita a Brescia con Percassi

Il Gruppo Lego e Percassi concludono il 2022 con una nuova importante apertura. Il 2 dicembre, infatti, è previsto l’opening del 24° Lego Certified Store a Brescia: con 100 metri quadrati di superficie, il punto vendita sarà situato nel cuore pulsante della città, in Corso Zanardelli 5, ed è pronto a diventare la meta di riferimento per tutti i fan e le fan del mattoncino. Quello di Brescia, sarà il settimo punto vendita dopo Firenze e Napoli ad adottare il nuovo concept, che coniuga, in modo innovativo, l’esperienza fisica a quella digitale per creare una customer experience sempre più personalizzata, capace di rispondere alle molteplici esigenze delle famiglie e di tutti gli amanti del brand.