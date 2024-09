L’ex premier Draghi al Kilometro Rosso per parlare di innovazione

L’appuntamento

«Abbiamo pensato che fosse utile creare un momento di riflessione basandoci sul Rapporto competitività per capire come i territori e i centri di innovazione possono lavorare insieme per accelerare il circolo virtuoso tra persone, innovazione e competitività», spiega Roberto Marelli, direttore sviluppo di Kilometro Rosso. Una delle strade tracciate per far crescere la forza tecnologica e industriale dell’Europa è infatti la reciproca alimentazione fra ricerca e imprese, stile Boston o Silicon Valley. La sfida della competitività, come ha sottolineato Draghi alla presentazione, è vitale per il futuro dell’Europa che rischia altrimenti di andare incontro a una «lenta agonia».