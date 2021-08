L’incentivo per l’usato può dare una scossa al mercato delle auto

Gli incentivi statali in arrivo anche per le auto usate sono destinati a dare un impulso importante al mercato. È la prima volta in assoluto che questo accade . «È stata accolta la nostra proposta in ambito di Federmotorizzazione – spiega Loreno Epis, membro di giunta della Federazione commercianti della motorizzazione, nonché presidente della categoria Autosalonisti di Ascom Bergamo e titolare dell’omonima rivendita di auto di Scanzorosciate –. Finalmente i contributi statali per l’acquisto di vetture sono stati destinati in quota per le auto usate Euro 6. Sono solo 40 i milioni messi a disposizione, ma si tratta comunque è un buon inizio». È particolarmente soddisfatto Epis, anche se sa che «l’importo messo sul piatto, che vale per l’acquisto di circa 40 mila vetture, si esaurirà nell’arco di 10-15 giorni».

«Il segnale è importante – prosegue l’esponente di Ascom - anche perché è stato recepito l’obbligo della rottamazione di un’auto vecchia, inquinante, per ottenere il contributo statale. In questo modo si favorisce lo svecchiamento del parco auto nazionale. La speranza, ora, è che poi il provvedimento diventi strutturale». La misura è in vigore dal 25 luglio scorso. Ma le prenotazioni saranno aperte a settembre, perché il portale del ministero dello Sviluppo economico deve nel frattempo essere aggiornato per consentire l’attivazione della prenotazione del contributo, che prima era destinato solo per l’acquisto di auto nuove di fabbrica.