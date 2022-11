L’industria bergamasca cresce ancora, ma gli ordini si fermano - I dati

Avanti, ma con un futuro già scritto che evidenzia un brusco rallentamento. Così si può sintetizzare l’esito della produzione manifatturiera bergamasca nel terzo trimestre, secondo i dati forniti dalla Camera di commercio di Bergamo. In sostanza la variazione è ancora positiva sia per l’industria con +1,1%, a fronte di un +5,1% su base annua (e qui si evidenzia il rallentamento) sia per l’artigianato (+0,9%), ma questa trend deve fare i conti sia con la corsa dei costi produttivi, sia soprattutto con lo stop degli ordinativi futuri che fatalmente condizionano le aspettative degli imprenditori, che entrano in territorio negativo.