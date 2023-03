L’industria bergamasca cresce: nel 2022 +5,7%, traino artigianato

Un 2022 soddisfacente, nonostante le tante difficoltà a cominciare dai riflessi pesanti legati al conflitto russo-ucraino e alla crisi energetica, per la manifattura orobica, che conferma una performance più brillante per il comparto artigiano che evidenzia un +6,3% rispetto a quello industriale che arriva a +5,7%, ma in entrambi i casi comunque superiore ai ritmi di crescita che caratterizzavano il periodo pre-Covid. I numerosi choc esterni intervenuti l’anno scorso non sono quindi riusciti a interrompere il trend positivo della produzione bergamasca, che ha mostrato un grado di resilienza superiore alle aspettative.