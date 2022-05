Lotta all’inflazione, bonus per 600mila bergamaschi. «Ma servono anche interventi strutturali»

Seicentomila bergamaschi, cioè più della metà della popolazione. Il bonus «anti-inflazione» annunciato dal governo dovrebbe avere un buon bacino d’utenza, in terra orobica: è quanto si può stimare incrociando i dati delle dichiarazioni dei redditi con i requisiti indicati dal premier Mario Draghi. Concretamente, infatti, entro l’estate – sicuramente a luglio per i pensionati, e forse anche prima per i lavoratori dipendenti – arriveranno 200 euro una tantum per chi guadagna meno di 35mila euro l’anno. Per capire quanti siano i beneficiari in Bergamasca, il punto di partenza sono i dati da poco pubblicati dal ministero dell’Economia sui redditi dichiarati nel 2021.