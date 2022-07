L’utile di Intesa sconta la guerra russo-ucraina. Carovita, bonus a 82 mila dipendenti

Intesa Sanpaolo chiude un buon semestre ma sull’utile netto contabile, in calo del 22,1% rispetto allo stesso periodo 2021, dopo aver messo a bilancio 1,1 miliardi di rettifiche di valore per l’esposizione a Russia e Ucraina (di cui 800 milioni nel primo trimestre). Al netto di questa voce però l’utile tocca quota 3,3 miliardi (+8,4%), scendendo dell’11,7% a 1,3 miliardi nel secondo trimestre, sopra le attese di molti analisti. A riguardo, il ceo Carlo Messina ha precisato che l’esposizione verso la Russia è «limitata a circa l’1% dei crediti verso la clientela del Gruppo. L’esposizione è stata ridotta di oltre 0,4 miliardi dall’inizio del conflitto senza nuovi finanziamenti o investimenti. Più di due terzi - aggiunge - dei prestiti ai clienti russi si riferiscono a primari gruppi industriali. I prestiti locali ai clienti russi sono limitati (inferiore allo 0,2% dei prestiti alla clientela del Gruppo) e ridotta presenza territoriale in Russia».