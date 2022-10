Maier Cromoplastica, ora si lavora al ricollocamento degli 82 dipendenti

Le istituzioni fanno quadrato per trovare al più presto un ricollocamento lavorativo agli 82 lavoratori della Maier Cromoplastica di Verdellino, la galvanica in fase di liquidazione da luglio. Regione e Provincia giovedì 6 ottobre si sono subito mosse dopo che mercoledì sera è fallito il tavolo su cui sindacati, assessorato regionale al Lavoro e Mise (Ministero dello Sviluppo economico) hanno cercato, alla fine invano, di convincere i rappresentanti dell’azienda (di proprietà della cooperativa internazionale basca Mondragon Corporation) a prendere in considerazione la manifestazione di interesse arrivata dall’Imr Industries, importante gruppo internazionale del settore dell’automotive con sede nel Brianzolo.