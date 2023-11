Massimo Cincera è Alumnus Kpmg 2023, premiato l’impegno nelle aziende

«Ringrazio Kpmg per questo riconoscimento, ma soprattutto sono orgoglioso di aver condiviso lo stile e i valori di questo gruppo all’inizio della carriera - ha affermato Cincera -. La competenza tecnica e la passione per il lavoro e la comunità sono i fari che mi guidano e che tengono viva l’attrazione per il futuro con le opportunità, le innovazioni e la freschezza che le nuove generazioni possono portare. Kpmg resta, ancora oggi per me, casa».