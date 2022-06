McDonald’s apre un nuovo ristorante a Caravaggio: 50 nuovi posti di lavoro

McDonald’s apre un nuovo ristorante a Caravaggio e cerca 50 persone che potranno entrare a far parte dell’azienda. Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Caravaggio del McDonald’s Job Tour che si terrà nella prima metà di luglio. Il McDonald’s Job Tour è l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e le assunzioni McDonald’s su tutto il territorio italiano.