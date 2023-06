Miele, crollo della produzione. Gli apicoltori: servono ristori

Gli apicoltori bergamaschi sono in ginocchio per il crollo della produzione di miele, che quest’anno fa registrare un meno 70%. Il grido d’allarme degli operatori è arrivato anche in Regione Lombardia, dove la commissione Agricoltura ha preso atto della crisi profonda che sta attraversando il comparto. Ora gli imprenditori chiedono ristori per poter proseguire l’attività, messa a dura prova dalle condizioni climatiche che hanno caratterizzato gli ultimi mesi. In provincia si contano un centinaio di imprese registrate in Camera di Commercio, alle quali si sommano gli hobbisti e coloro che producono miele per autoconsumo. In totale si parla di circa 700 apicoltori che si prendono cura di circa 20 mila alveari per una produzione che varia ogni anno proprio in base alle condizioni meteo.