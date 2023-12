Miliardari, i bergamaschi tra i top d’Italia: Rocca, Bombassei e Percassi

Il più ricco d’Italia è di gran lunga Giovanni Ferrero anche nel 2023, con un patrimonio 39,1 miliardi di dollari secondo la classifica di «Forbes» sui miliardari del Paese. Il club si allarga con 20 persone in più rispetto a un anno fa, fino al nuovo record di 70 paperoni. Il totale dei loro patrimoni è di 230,1 miliardi, cioè quasi 70 in più rispetto a fine 2022, ma tre in meno rispetto a luglio quando «Forbes Italia» aveva aggiornato la lista con l’ingresso dei figli di Silvio Berlusconi.