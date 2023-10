Mondoflex, ottavo punto vendita: «Ora è il momento d’investire»

Ma non è finita qui. Nonostante la situazione congiunturale del Paese «non sia delle migliori, noi siamo convinti che soprattutto nei momenti difficili occorra investire e puntare sul futuro. Per cui, dal momento che la nostra società è solida, abbiamo deciso aprire nell’arco di 3 o 4 anni altri 10 negozi e punti vendita, sempre in Lombardia, dove vogliamo concentrare la nostra attività».