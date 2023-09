Nautica col vento in poppa: «Trend di crescita del 20%»

Volano gli yacht sull’onda del lusso, delle novità di mercato e dell’innovazione tecnologica, sotto la bandiera della eco-sostenibilità. Con la presentazione della 63a edizione del Salone nautico, tenutasi ieri a Genova, in programma dal 21 al 26 settembre - attesi oltre 100 mila visitatori - si alza il sipario sulla stagione dei grandi eventi della nautica da diporto, settore strategico anche per la nostra provincia in una stagione, quella che va da agosto 2022 ad agosto 2023, confermatasi di continua corsa per cantieristi e accessoristi.

«I numeri - spiega Luciano Paissoni, consigliere di Confindustria Nautica e a.d. di Foresti&Suardi - attestano un trend di crescita prossimo al 20% sull’anno precedente, per un fatturato globale di oltre 7 miliardi contro i 6,1 miliardi precedenti, valore mai realizzato in passato e con previsioni di crescita anche per i prossimi anni, seppur più contenute». Di fatto, la crescita della nautica prosegue dal 2013, se si esclude il 2020 causa pandemia. «E c’è chi ha commesse fino al 2027», sottolinea Paissoni.

Gli appuntamenti del comparto nautico

Cinque gli appuntamenti di riferimento, il Cannes Yachting Festival (12-17 settembre), con la presenza di Ferretti-Riva, Rio Yachts, Fim-Fabbrica Italiana Motoscafi, Besenzoni, Foresti&Suardi e Atep-Italia. Quindi il Salone Nautico di Genova (21-26 settembre), con una decina di aziende orobiche fra i 1.043 brand presenti. A fine mese, poi. il Monaco Yacht Show di Montecarlo (27-30 settembre) riservato ai superyacht dai 30 fino a 70 metri di lunghezza. Kermesse cui vanno aggiunte altre due strategiche esposizioni europee con presenze orobiche, il MetsTrade Show di Amsterdam (15-17 novembre) dedicato ad accessori e componenti e il Boot Düsseldorf (20-28 gennaio 2024).

Le aziende bergamasche al Salone

«Il primo semestre dell’anno - ha sottolineato Alberto Galassi, numero uno di Ferretti Group, realtà che controlla anche il brand Riva - ha dato prova di solidissime performance, con ordini per 1,4 miliardi, in crescita del 15,8% rispetto al 30 giugno 2022 e abbiamo già tre Riva venduti in Europa con consegna prevista tra il 2024 e il 2025». Si tratta di un 82 Diva, lunghezza oltre 25 metri che sarà presentato in anteprima mondiale a Cannes; un 90 Argo, oltre 28 metri e un 102 Corsaro, poco più di 30 metri di lunghezza, una rivisitazione dello storico Riva 100 Corsaro.

Chi dal 1962 non tradisce Genova è Rio Yachts. «Genova ha sempre rappresentato una vetrina irrinunciabile per il nostro business - spiega Paola Barcella, marketing di Rio Yachts -. Presenteremo tre imbarcazioni della linea Daytona 35, 45 e 50 piedi e l’Inagua S e il Daytona 45, 13 metri, sarà a Genova in anteprima mondiale». Vetrine internazionali sull’onda lunga dell’ottimismo, per un settore che in Italia conta 188 mila occupati, con una crescita nell’anno nautico del 10% degli addetti diretti.

Presente a tutti e cinque i saloni, Besenzoni di Sarnico. «Puntiamo ad ampliare la gamma di prodotti - spiega Giorgio Besenzoni - per trasformare le zone di poppa delle imbarcazioni in vere e proprie spiagge, dove comodità, spazio, facilità di discesa e risalita dall’acqua, rendono unica l’esperienza in navigazione».

I numeri della nautica nella Bergamasca