Neet in calo: per la prima volta tra le donne solo il 10,3%

In calo per il quarto anno consecutivo. É questo l’elemento confortante nei dati diffusi dalla Camera di Commercio di Bergamo sul fenomeno dei Neet, i giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano perché disoccupati o inattivi e non partecipano a corsi formativi. In provincia sono l’8,4%, un valore inferiore a quello regionale (10,1%) e pari a quasi la metà della media nazionale (15,2%). Il tasso Neet totale a Bergamo e in Lombardia è allineato alla media europea (11,1%), mentre il valore italiano è ancora troppo alto, risultando il secondo dopo la Romania.