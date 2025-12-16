Nel 2026 bollette di luce e gas in calo, risparmio di 200 per famiglia tipo

Il 2026 sarà un anno positivo sul fronte del prezzo delle bollette. Secondo le stime di Facile.it, per una famiglia tipo con fornitura nel mercato libero a tariffa variabile, il risparmio potrebbe arrivare a 212 euro tra luce e gas. Con una spesa complessiva che dovrebbe fermarsi a 2.236 euro, contro i 2.450 del 2025: un calo del 9%.

Ipotizzando i consumi di una famiglia tipo - 2.700 kWh per l’elettricità e 1.400 smc per il gas - Facile.it ha calcolato che la diminuzione più importante riguarderà il gas, con un calo del 12%, mentre la luce scenderà del 2% circa.

L’analisi di Facile.it

Il portale spiega che l’analisi è stata realizzata «prendendo in considerazione l’andamento degli indici PSV e PUN nel 2025 e le previsioni elaborate dall’European Energy Exchange (EEX) per i prossimi 12 mesi, a parità di consumi e altre condizioni economiche che gravano in bolletta. Nello specifico, il PUN, l’indicatore del prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica, secondo le previsioni calerà del 4% passando da un valore medio di 0,1158 €/kWh a 0,1107 €/kWh; più significativo il calo del PSV, il punto di riferimento per determinare il prezzo del gas naturale all’ingrosso in Italia, che diminuirà del 25% passando, in media, da 0,4119 €/smc a 0,3087 €/smc».