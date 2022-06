Neopapà, congedo su misura entro i 5 mesi del bambino

La legge di bilancio per l’anno 2022 ha stabilizzato i congedi (obbligatori e facoltativi) del padre lavoratore dipendente, alternativi al congedo di maternità della madre. Entrambi i congedi sono fruibili dal papà entro il quinto mese di vita del bambino, o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali, oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo. Nel caso del congedo obbligatorio, si può usufruirne durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite dei cinque mesi sopra citati. Il congedo obbligatorio è un diritto autonomo e pertanto si aggiunge a quello della madre e spetta comunque, indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.