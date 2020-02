Nicoli, riparte la scuola autisti «Cerchiamo 50 nuovi conducenti»

«Sarà garantita l’assunzione». Un’opportunità promossa dalla Nicoli Trasporti spedizioni di Albino per giovani tra i 21 e i 29 anni.

Formula che vince non si cambia, anzi si migliora. Così, dopo il successo dello scorso anno, quando sei autisti sono stati formati e assunti in azienda, la Nicoli Trasporti Spedizioni di Albino propone l’edizione 2020 della «Nicoli Scuola Autisti», una scuola per diventare autisti, riservata ai giovani dai 21 ai 29 anni . «La nostra azienda, specializzata nel trasporto conto terzi, si sta ampliando sul territorio nazionale con nuove sedi e filiali – afferma il direttore generale Matteo Magoni –. Siamo presenti a Ravenna, Udine, San Giorgio di Nogaro (Udine), Reggio Emilia, Carimate (Como), Livorno, Marghera e Torino».