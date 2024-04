Nuovo cda Bper, Gianni Franco Papa eletto amministratore delegato

Fabio Cerchiai, presidente di Bper, ha dichiarata: «Con la nomina di questo Consiglio la Banca inizia un nuovo triennio durante il quale si misurerà con nuove sfide e consoliderà i traguardi importanti raggiunti ad oggi. Lavoreremo da subito per dare il miglior avvio in vista degli impegni che ci attendono».

Gianni Franco Papa, amministratore delegato di Bper, afferma: «Sono onorato di questo incarico e ringrazio il consiglio di amministrazione per la fiducia accordata. Bper oggi è uno dei principali attori nello scenario economico italiano, lavoreremo per consolidare questo posizionamento e per proseguire il percorso di crescita della banca. Desidero ringraziare anche a nome di tutto il Consiglio, Flavia Mazzarella e Piero Luigi Montani per la loro gestione nell’ultimo triennio, che ha consentito alla Banca di raggiungere i livelli di eccellenza oggi riconosciuti da tutti gli operatori».