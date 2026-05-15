Nuovo ristorante McDonald’s ad Almé: si cercano 50 addetti

Sarà pronto entro fine anno il nuovo ristorante McDonald’s ad Almè, il 24esimo in Bergamasca. In vista dell’apertura, l’azienda ha avviato le selezioni online per individuare 50 addetti che entreranno a far parte dell’organico del futuro punto vendita, sviluppato su una superficie di circa 480 metri quadrati.

gli interessati dovranno rispondere a un questionario preliminare sul sito aziendale e caricare il proprio curriculum. I profili ritenuti idonei saranno poi sottoposti a un test L’iniziativa rientra nel McDonald’s Job Tour, un format itinerante dedicato alla selezione del personale per le nuove aperture della catena. La tappa di Almè è programmata per la seconda metà di maggio: entro il 18 maggio gli interessati dovranno rispondere a un questionario preliminare sul sito aziendale e caricare il proprio curriculum. I profili ritenuti idonei saranno poi sottoposti a un test. Chi supererà questa fase riceverà la convocazione con giorno e ora del colloquio individuale durante il Job Tour, occasione nella quale i partecipanti potranno confrontarsi anche con lavoratori dei ristoranti della zona, coinvolti per offrire un riscontro diretto sul contesto professionale. L’azienda assicura «contratti stabili (che rappresentano il 95% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida, grazie a un programma di formazione strutturato». L’ultima inaugurazione nella Bergamasca risale allo scorso dicembre a Verdello, in via Friuli. Con la nuova apertura ad Almè il numero degli addetti di McDonald’s nella nostra provincia arriverà a sfiorare le 1.300 unità.

A livello nazionale oltre il 90% dei dipendenti di McDonald’s è assunto con contratto a tempo indeterminato o in apprendistato e ogni anno viene erogato oltre un milione di ore di formazione

Nuove assunzioni

Il reclutamento di Almè si inserisce in un piano più ampio: l’azienda prevede di assumere 5mila persone entro il 2026 e raggiungere quota 900 ristoranti in tutta Italia entro il 2027, grazie a un piano di investimenti triennale da 800 milioni tra nuove aperture e interventi di remodelling. Nel solo 2025 il gruppo aveva già creato 5mila nuove opportunità di lavoro, tra nuove aperture e turnover.