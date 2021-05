Nuovo stabilimento, Bianchi accelera sulla sede del futuro

La scelta di adeguare Treviglio è la prima opzione, ma non unica. In gioco un’altra località bergamasca e due nel Milanese. Scalzotto: «Entro 30-40 giorni chiuderemo le trattative».

È pronta a investire 30 milioni di euro per un nuovo impianto con cui quadruplicare gli attuali volumi produttivi. Cercherà 100 nuovi collaboratori da inserire al proprio interno, aumentando del 50% la propria forza lavoro. Intende riportare in Italia la sua produzione, con un’operazione di back-reshoring totale. Tuttavia, non è scontato che «la Bianchi» rimanga a Treviglio.

Lo storico marchio ciclistico nato a Milano 136 anni fa e che 50 anni fa si è insediato nella Bassa Bergamasca trovando qui gli ingranaggi per affermarsi come una delle aziende più famose al mondo nel comparto ciclistico, ha urgente bisogno di crescere e svilupparsi in modo da rispondere alla domanda di un mercato in piena espansione. L’attuale sito produttivo di Treviglio, dove lavorano 180 persone in grado di assemblare e completare 250 biciclette al giorno, non è più sufficiente per soddisfare l’incremento di richieste, con ordini già in portafoglio da qui a due anni. L’azienda sta cercando una soluzione, che passa necessariamente da un nuovo insediamento industriale: «Nel giro di 30–40 giorni – annuncia Fabrizio Scalzotto, l’amministratore delegato di Bianchi che fa capo al gruppo svedese Grimaldi AB – siamo intenzionati a chiudere le trattative e a prendere una decisione: vogliamo fortemente restare a Treviglio, ma stiamo valutando quattro diverse soluzioni, un’altra nella Bergamasca e due nel Milanese».