«Olio, qualità buona ma prezzi più alti»

Dopo un andamento altalenante (con il 2020 caratterizzato da raccolto abbondante, 2021 azzerato, 2022 buono in termini di quantità), quest’anno la produzione di olio d’oliva bergamasco sarà «a macchia di leopardo».

La definizione arriva da Marco Antonucci, assaggiatore ed esperto internazionale, che spiega: «Nei mesi scorsi abbiamo registrato fenomeni meteorologici contrastanti che hanno influito in maniera decisiva sulla maturazione delle olive: violente grandinate hanno interrotto lunghi periodi di siccità. Così, in particolare negli oliveti dell’alto Sebino che sono stati attraversati dalle tempeste di luglio, sulle piante non è rimasto praticamente nulla e gli olivi più giovani sono stati gravemente danneggiati fino a metterne in dubbio la sopravvivenza stessa».

Il problema siccità

Anche la siccità in provincia di Bergamo, dove Coldiretti stima che siano 200 gli ettari di terreno destinati all’olivicoltura e circa 75 mila le piante, «rappresenta un problema – continua Antonucci - perché gli impianti di irrigazione sono generalmente poco diffusi». Ma non è finita qui: «Il caldo di inizio ottobre ha creato qualche problema alle prime raccolte perché con la temperatura troppo alta le olive si guastano facilmente: il tempo di raccoglierle dalle reti e di andare in frantoio e già si corre il rischio di incappare nella loro fermentazione». La pioggia di questo giorni ha invece inciso sul ritmo della raccolta, rallentandola in alcuni casi.

Detto questo, secondo l’assaggiatore loverese le prospettive non sono tutte fosche. «Chi è riuscito a irrigare i propri oliveti, chi è riuscito a proteggere le piante dalla grandine, si ritrova con piante cariche di olive belle e sane e l’olio che verrà prodotto sarà di qualità».

Il lungo caldo estivo ha infatti scongiurato il pericolo della mosca e i cambiamenti climatici in atto favoriscono la diffusione di oliveti a quote più elevate rispetto al passato: «Penso a un territorio come quello di Solto Collina – aggiunge curatore del podcast Gocce d’olio – fino a pochi anni fa gli inverni erano caratterizzati da numerose gelate che facevano morire le piante, oggi ha un clima ideale per l’olivicoltura». Ma i cambiamenti climatici non riguardano soltanto il lago di Iseo: «In una regione come lavValle d’Aosta in cui storicamente l’olivicoltura era assente ci sono già una trentina di produttori attivi». Allargano lo sguardo, le difficoltà che si registrano sul Sebino sono sovrapponibili al panorama nazionale: «Ci sono regioni che quest’anno meno olio del solito, come Lazio e Liguria, altre invece come Abruzzo, Sicilia e Calabria dove l’annata si annuncia decisamente positiva».

Prezzo in crescita