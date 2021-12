Orio, in volo niente più cargo Dhl. Continua la protesta dei lavoratori

Di Dhl, infatti, a Bergamo resteranno gli uffici con circa 300 addetti per i quali è certo il proseguimento dello smart working con alcuni giorni in presenza in una nuova sede ancora da definire, mentre molti addetti alle operazioni di rampa e magazzino sono già stati dislocati sul nuovo Hub di Malpensa o sulla sede nell’aeroporto di Montichiari. Incerta resta la sorte degli addetti del magazzino che, anche in questi giorni di festa, proseguono con lo sciopero a oltranza e il presidio fuori dai cancelli di Orio al Serio. Ad organizzarlo è l’Adl Cobas che contesta l’accordo che Dhl ha firmato con i sindacati confederali.

«A gennaio lo impugneremo insieme ai dipendenti che vorranno farlo» conferma Riccardo Germani, segretario regionale di Adl Cobas. L’intesa firmata da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti prevede, per chi è stato assegnato allo scalo bresciano la possibile riduzione temporanea, fino ad un anno, dell’orario di lavoro cui segue un risarcimento economico sulla base delle ore rinunciate fino a 12 mila euro per lavoratore all’anno. Adl Cobas chiede, invece, la marcia indietro sul taglio delle ore e navette a disposizione per i lavoratori che devono andare a Montichiari. Al momento sono solo 6 gli addetti che hanno accettato il trasferimento, altri 5 invece hanno detto sì all’incentivo proposto dall’azienda per lasciare il posto di lavoro. Resta ancora da capire che fine faranno i restanti 50 dipendenti coinvolti nel trasferimento. «Non è vero che l’accordo è peggiorativo rispetto al contratto nazionale - ribatte Marco Sala di Filt Cgil - e si applica solo a chi è disponibile ad accettarlo. Era il massimo che si potesse ottenere con una filiale in chiusura». Oggi alle 18 è prevista un’assemblea pubblica a Seriate al «Circolo al bafo» mentre il 30 dicembre in programma un presidio a Malpensa.