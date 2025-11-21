Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Hinterland
Venerdì 21 Novembre 2025

Oriocenter, per il Black friday tornano le gift card in omaggio

L’INIZIATIVA. Il centro commerciale premia i clienti più affezionati con carte regalo che variano in base alla spesa effettuata.

Redazione Web
Redazione Web
Il centro commerciale Oriocenter
Il centro commerciale Oriocenter

Orio al Serio

Il centro commerciale Oriocenter ha deciso di confermare anche quest’anno l’operazione a premi in occasione del «Black friday», per omaggiare i clienti più affezionati. Come funziona?

Le gift card di Oriocenter

Venerdì 28 e sabato 29 novembre, dalle 18 alle 22, Oriocenter premierà tutti i clienti che effettueranno acquisti in un unico scontrino con una gift card che varia in base alla spesa effettuata: nei negozi Apple, Mediaworld e Unieuro, con acquisti pari o superiori a 800€, i clienti riceveranno 100€ in gift card; in tutti gli altri negozi (escluso l’Ipermercato), per acquisti pari o superiori a 200€ si riceveranno 50€ in gift card, mentre per spese pari o superiori a 400€ il premio sarà di 100€.

Le gift card che si ottengono a fronte dell’acquisto potranno essere ritirate presso l’info point da domenica 30 novembre fino al 14 dicembre incluso, dalle 8 alle 22, mostrando lo scontrino originale dell’acquisto che riporti data e ora di emissione. Saranno valide fin dal momento del ritiro e potranno essere utilizzate in tutti i negozi di Oriocenter, incluso Uci Cinema Orio, Iper e NH Hotel, e avranno validità fino al 20 novembre 2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Orio al Serio
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Economia, affari e finanza
Beni Consumo
OrioCenter
apple
Unieuro