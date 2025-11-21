Oriocenter, per il Black friday tornano le gift card in omaggio

Le gift card di Oriocenter

Venerdì 28 e sabato 29 novembre, dalle 18 alle 22, Oriocenter premierà tutti i clienti che effettueranno acquisti in un unico scontrino con una gift card che varia in base alla spesa effettuata: nei negozi Apple, Mediaworld e Unieuro, con acquisti pari o superiori a 800€, i clienti riceveranno 100€ in gift card; in tutti gli altri negozi (escluso l’Ipermercato), per acquisti pari o superiori a 200€ si riceveranno 50€ in gift card, mentre per spese pari o superiori a 400€ il premio sarà di 100€.

Le gift card che si ottengono a fronte dell’acquisto potranno essere ritirate presso l’info point da domenica 30 novembre fino al 14 dicembre incluso, dalle 8 alle 22, mostrando lo scontrino originale dell’acquisto che riporti data e ora di emissione. Saranno valide fin dal momento del ritiro e potranno essere utilizzate in tutti i negozi di Oriocenter, incluso Uci Cinema Orio, Iper e NH Hotel, e avranno validità fino al 20 novembre 2026.