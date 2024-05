Orobica Cicli, spunta un compratore. Sindacati: la Regione approfondisca

Alla luce di questo interessamento, secondo la Fiom è necessario che l’azienda attivi la cassa integrazione straordinaria per un anno, in modo da dare tempo al possibile acquirente di subentrare all’attuale proprietà. La soluzione però pare poco gradita alla Orobica Cicli che spinge per chiudere la partita con un incentivo all’esodo pari a 7.800 euro per lavoratore. «Seguiamo con attenzione la vicenda – aggiunge Luca Tonelli, della Fim Cisl Bergamo – perché stiamo parlando di un numero considerevole di lavoratori che da un giorno all’altro rischiano di ritrovarsi senza lavoro; dopo tanti anni, è la prima volta che una situazione di crisi così significativa investe l’alto Sebino».