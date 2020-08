Ospedale Covid alla Fiera di via Lunga «Serve una data certa per il trasferimento»

«Chiedo che quel piano ospedaliero sia modificato, perché le aziende bergamasche hanno bisogno della fiera». Non lascia spazio ai convenevoli Giuseppe Epinati, amministratore unico di Bergamo Fiera Nuova che, inaugurando l’appuntamento di Sant’Alessandro ha colto subito l’occasione per c’entrare il punto: l’ospedale degli alpini, nato durante l’emergenza Covid, non può più restare in fiera, perché il polo deve riprendere la propria attività.

Nonostante la giornata di festa e la soleggiata cornice del centro città, dunque, sono stati le pareti grigie del centro fieristico di via Lunga il grande assente dell’appuntamento che celebra la filiera dell’agroalimentare la questione su cui hanno insistito, fin da subito, sia Epinati, sia Fabio Sannino, presidente di Promoberg. «Sono contento che la ripresa degli appuntamenti fieristici coincida con quello del Santo patrono di Bergamo, un combattente, e mi auguro che questa giornata sia di auspicio per la ripresa economica della provincia» ha commentato, infatti, Sannino. Amministratore e presidente non hanno mancato di chiarire che il dialogo in Regione con l’assessore al Welfare Giulio Gallera è aperto, ma l’appuntamento di sant’Alessandro, alla presenza degli assessori e dei consiglieri regionali, è stata l’occasione per continuare con fermezza a chiedere risposte certe.