Ostificio Prealpino, un piede in Toscana. E Puntogel avrà una sede nuova a Curno

L’Ostificio Prealpino cresce in produzione, spazi e commercializzazione, preparandosi al meglio per la celebrazione, ormai imminente, degli 85 anni della propria attività . Due grandi novità, infatti, sono state annunciate da Aurora Minetti, che rappresenta la terza generazione alla guida della realtà bergamasca: da una parte l’acquisizione delle quote societario del principale competitori a livello nazionale, dall’altra una nuova sede.