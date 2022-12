Pagamenti e tetto al Pos: «Bergamo ora è smart: questo è un passo falso»

Continua a tenere banco la discussione su limiti all’uso dei contanti e tetto per il Pos, anche se Bergamo, di recente sul podio delle città più smart d’Italia (è terza secondo la graduatoria 2022 dell’IcityRank) sul fronte digitale, fa sempre più fatica a «digerire» l’ipotesi avanzata dal governo sulla soglia minima di 60 euro, sotto la quale gli esercenti possono riservarsi la possibilità di non accettare bancomat o carta di credito, anche a fronte delle osservazioni di Bankitalia, che ha rimarcato come «il cash costi più delle transizioni digitali, perché il contante ha costi legati alla sicurezza».