Pec, nuovo servizio on line per il «domicilio digitale»

Continuano le novità sul portale online delle Entrate per facilitare i rapporti con i contribuenti: è il caso del nuovo servizio che consente di eleggere un «domicilio digitale» per il recapito di atti, avvisi e altra corrispondenza.

La posta elettronica certificata

La new entry consente ai cittadini di poter indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) al quale ricevere le comunicazioni delle Entrate per cui non è previsto obbligo di notifica, sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati. Lo stesso decreto ha esteso la possibilità dell’uso del domicilio digitale anche agli atti di Agenzia delle entrate-Riscossione; in questo modo si rendono più semplici e sicure le modalità di recapito, in attuazione di quanto previsto dal Dlgs n. 13/2024.