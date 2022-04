Pensioni, un simulatore per rispondere agli utenti

Come e quando possiamo andare in pensione? È possibile fare qualcosa per anticipare l’accesso alla pensione? Infine quanto ci costa lasciare il lavoro prima dei termini e requisiti richiesti? Sono alcune delle tante domande che ci si fa quando ci si avvicina al passaggio dalla vita lavorativa a quella da pensionato. Per chi vuole farsi un’idea, l’Inps ha messo in rete «PensAMI», un simulatore che definisce i possibili scenari pensionistici, tenendo conto del percorso lavorativo svolto. Va subito detto che lo scopo del simulatore è esclusivamente informativo : il risultato, che non calcola gli importi pensionistici, si basa infatti su quanto dichiarato e sui dati forniti dal lavoratore (una sorta di autocertificazione), che può (involontariamente) non essere preciso nelle risposte; e si sa che, soprattutto in tema di pensioni, anche il minimo dettaglio può incidere molto sull’assegno dell’Inps.