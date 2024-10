Per la dote Scuola Merito scadenza il 21 novembre

Si è aperta la finestra per richiedere la dote Scuola Merito, ovvero il contributo che Regione Lombardia dà agli studenti che si sono distinti negli studi nel corso dell’anno scolastico e formativo 2023/2024, per sostenere le spese di acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche, strumenti per la didattica o le spese di iscrizione e frequenza a percorsi accademici o di formazione superiore, in Italia o all’estero.

Il contributo consiste in un buono virtuale per l’acquisto di materiale didattico o per il rimborso delle spese di iscrizione e frequenza di Università e Corsi di Istruzione Professionale Superiore. Il buono è assegnato agli studenti meritevoli, indipendentemente dal valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) o da altri requisiti di reddito, come segue: cinquecento euro a favore degli studenti delle classi terze e quarte del Sistema di Istruzione (Scuole secondarie di secondo Grado) che hanno conseguito la media finale delle votazioni pari o superiore a nove; 1.500 euro a favore degli studenti delle classi quinte del Sistema di Istruzione che hanno conseguito una valutazione finale di 100 e lode all’esame di Stato; 1.500 euro anche agli studenti delle classi quarte del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale che hanno conseguito una votazione di 100 agli esami di diploma professionale. Il contributo Dote Scuola componente Merito è spendibile esclusivamente entro il 30 settembre 2025 e potrebbe essere rimodulato qualora lo stanziamento disponibile (due milioni di euro) non fosse sufficiente per tutti gli aventi diritto.