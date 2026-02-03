Per Intesa utile record a 9,3 miliardi. «Nuova fase per competere in Europa»

Intesa Sanpaolo archivia il 2025 come miglior anno di sempre: 9,3 miliardi di utile netto, rapporto costi/ricavi al 42,2% - minimo storico, ai vertici europei - e un bilancio «zero Npl», che sancisce il completamento del derisking. Indicatori che, sottolinea l’a.d. Carlo Messina, «non derivano da fattori temporanei, ma da fondamentali strutturali». La patrimonializzazione resta elevata, così come la capacità di generare valore: la distribuzione agli azionisti ha superato del 50% gli obiettivi del Piano 2022-2025. E l’istituto si colloca ai vertici mondiali per impatto sociale, con 1 miliardo già investito dal 2023 per contrastare povertà e disuguaglianze.