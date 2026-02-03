Burger button
Economia / Bergamo Città
Martedì 03 Febbraio 2026

Per Intesa utile record a 9,3 miliardi. «Nuova fase per competere in Europa»

RISULTATI 2025. Superati gli obiettivi del «vecchio» Piano d’Impresa. Agli azionisti distribuzione più alta del 50%. Germania, Francia e Spagna i tre mercati in cui l’istituto intende trasformare in hub le filiali. Un miliardo al sociale.

Lucia Ferrajoli
Lucia Ferrajoli
Intesa Sanpalo
Intesa Sanpalo

Intesa Sanpaolo archivia il 2025 come miglior anno di sempre: 9,3 miliardi di utile netto, rapporto costi/ricavi al 42,2% - minimo storico, ai vertici europei - e un bilancio «zero Npl», che sancisce il completamento del derisking. Indicatori che, sottolinea l’a.d. Carlo Messina, «non derivano da fattori temporanei, ma da fondamentali strutturali». La patrimonializzazione resta elevata, così come la capacità di generare valore: la distribuzione agli azionisti ha superato del 50% gli obiettivi del Piano 2022-2025. E l’istituto si colloca ai vertici mondiali per impatto sociale, con 1 miliardo già investito dal 2023 per contrastare povertà e disuguaglianze.

