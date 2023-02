Piccole artigiane, più assunzioni. Mancano tecnici edili e impiantisti

Gli artigiani, anche quelli di piccole realtà, assumono di più, ma soprattutto stabilizzano i contratti. È questo il dato che emerge da uno studio dell’Osservatorio nazionale Cna che parla di un lieve aumento delle assunzioni (+2,5%) rispetto alla media nazionale (che riguarda tutti i settori) registrata da Istat per il 2022 (+2,4%). Forse il dato più significativo, però, resta quello relativo alla trasformazione di contratti di apprendistato o determinato in tempo indeterminato, aumentati del 26,4% nell’arco dell’anno appena trascorso e segnando, si legge nello studio: «Il miglior risultato dal 2018 a questa parte». La tendenza è riscontrabile anche in Bergamasca, anche se i direttori delle associazioni di categoria analizzano il dato con cautela.