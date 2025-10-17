Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Valle Cavallina
Venerdì 17 Ottobre 2025

Piste da sci Neveplast per un parco a tema nella terra di Dracula

IL PROGETTO. Dimenticatevi i luoghi oscuri che gravitano intorno alla leggenda del Conte Dracula: siamo sempre in Transilvania, ma parliamo di un parco divertimenti.

Pista da sci e da tubing per 12 mesi all’anno di Neveplast, ditta di Albano Sant’Alessandro
Pista da sci e da tubing per 12 mesi all’anno di Neveplast, ditta di Albano Sant’Alessandro

Si trova a Sibiu, elegante cittadina universitaria, in cui entro fine anno è prevista l’apertura del parco tematico Gușterland. E una pista da sci insieme a tre piste da tubing (scivoli da utilizzare a bordo di «ciambelle») sono firmati dalla Neveplst (14 dipendenti e un giro d’affari intorno ai 4 milioni) di Albano Sant’Alessandro, che ha già completato i lavori di installazione.

Nello specifico, si tratta di una pista da sci di 3mila metri quadrati per 170 metri di lunghezza, affiancata da tre piste da tubing (due rettilinee da 76 metri e una con curve paraboliche da 88 metri). La pista da sci funziona come campo scuola per prime lezioni, corsi e stage tecnici; le piste da tubing alternano rettilinei e curve paraboliche.

«La tecnologia Neveplast permette di sciare e fare tubing 12 mesi l’anno, indipendentemente dall’innevamento naturale, riducendo l’uso di acqua ed energia e portando la neve in città», spiega Niccolò Bertocchi, amministratore delegato di Neveplast. Del resto era il pallino del fondatore dell’azienda, Aldo Bertocchi, appassionato di sci alpino, permettere ai figli di allenarsi anche d’estate, senza costi elevati o lunghi viaggi, su una superficie sintetica che offrisse una sensazione il più simile possibile alla neve naturale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Albano Sant'Alessandro
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Scienza, Tecnologia
tecnologia (generico)
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Niccolò Bertocchi
Aldo Bertocchi
Neveplast