Piste da sci Neveplast per un parco a tema nella terra di Dracula

Si trova a Sibiu, elegante cittadina universitaria, in cui entro fine anno è prevista l’apertura del parco tematico Gușterland. E una pista da sci insieme a tre piste da tubing (scivoli da utilizzare a bordo di «ciambelle») sono firmati dalla Neveplst (14 dipendenti e un giro d’affari intorno ai 4 milioni) di Albano Sant’Alessandro, che ha già completato i lavori di installazione.

Nello specifico, si tratta di una pista da sci di 3mila metri quadrati per 170 metri di lunghezza, affiancata da tre piste da tubing (due rettilinee da 76 metri e una con curve paraboliche da 88 metri). La pista da sci funziona come campo scuola per prime lezioni, corsi e stage tecnici; le piste da tubing alternano rettilinei e curve paraboliche.