Economia / Valle Cavallina
Venerdì 17 Ottobre 2025
Piste da sci Neveplast per un parco a tema nella terra di Dracula
IL PROGETTO. Dimenticatevi i luoghi oscuri che gravitano intorno alla leggenda del Conte Dracula: siamo sempre in Transilvania, ma parliamo di un parco divertimenti.
Si trova a Sibiu, elegante cittadina universitaria, in cui entro fine anno è prevista l’apertura del parco tematico Gușterland. E una pista da sci insieme a tre piste da tubing (scivoli da utilizzare a bordo di «ciambelle») sono firmati dalla Neveplst (14 dipendenti e un giro d’affari intorno ai 4 milioni) di Albano Sant’Alessandro, che ha già completato i lavori di installazione.
Nello specifico, si tratta di una pista da sci di 3mila metri quadrati per 170 metri di lunghezza, affiancata da tre piste da tubing (due rettilinee da 76 metri e una con curve paraboliche da 88 metri). La pista da sci funziona come campo scuola per prime lezioni, corsi e stage tecnici; le piste da tubing alternano rettilinei e curve paraboliche.
«La tecnologia Neveplast permette di sciare e fare tubing 12 mesi l’anno, indipendentemente dall’innevamento naturale, riducendo l’uso di acqua ed energia e portando la neve in città», spiega Niccolò Bertocchi, amministratore delegato di Neveplast. Del resto era il pallino del fondatore dell’azienda, Aldo Bertocchi, appassionato di sci alpino, permettere ai figli di allenarsi anche d’estate, senza costi elevati o lunghi viaggi, su una superficie sintetica che offrisse una sensazione il più simile possibile alla neve naturale.
