Pnrr, protocollo su legalità e sicurezza sul lavoro

«È vero, non è un decreto legge, ma è comunque la prima volta che viene firmato un protocollo di questo tipo in Regione Lombardia». All’obiezione della scrivente sul fatto che un protocollo detta delle linee guida, ma, di fatto, non vincola a nessun obbligo, il bergamasco Ugo Duci, segretario generale della Cisl Lombardia, replica spiegando che quello firmato il 15 dicembre è un unicum.