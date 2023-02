«Pnrr: risorse ok, poche competenze»

«Il Pnrr metterà a dura prova il sistema Italia. Se è vero infatti che abbiamo enormi risorse economiche, ma altrettanta carenza di risorse organizzative: da una parte si muore di indigestione, dall’altra si muore di fame». La capacità di vedere i problemi non impedisce al direttore del Kilometro Rosso, Salvatore Majorana, di essere ottimista: «Credo che il 2023 ci sorprenderà. A dispetto della crisi energetica, della carenza di materie prime e dello scoppio della guerra in Ucraina, nel 2022 appena concluso, il sistema industriale ha retto, il che mi fa comunque ben sperare per l’anno che abbiamo davanti».