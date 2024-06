Polifin, ecco gli innesti nel Cda e un assetto rinnovato

L’Assemblea di Polifin spa – holding finanziaria e industriale della famiglia Bosatelli che controlla Gewiss, Costim e Chorus Life – ha approvato la nuova struttura organizzativa e nominato due nuovi componenti del Consiglio di amministrazione, continuando così il percorso di consolidamento avviato e guidato negli ultimi anni dal presidente Fabio Bosatelli in chiave manageriale, garantendo uno sviluppo sostenibile di tutte le aree di business del Gruppo.

Il nuovo assetto identifica due anime distinte: - l’area Partecipazioni industriali e immobiliari ; Paolo Cervini , Amministratore delegato di Gewiss, assume ora anche il ruolo di Amministratore delegato dell’area Partecipazioni industriali e immobiliari del gruppo Polifin, con l’obiettivo di dare ulteriore slancio anche alle controllate Chorus Life e Costim, già avviato con l’entrata di Davide Albertini Petroni come Amministratore delegato. - l’area Family office ; Massimo Tivegna ricoprirà il ruolo di Amministratore delegato del Family office della holding. Nicodemo Pezzella , Cfo di Gewiss, assume ora anche il ruolo di Cfo del Gruppo Polifin, entrando a far parte del Consiglio di amministrazione.

Questa impostazione strategica fortemente voluta e guidata dal presidente Fabio Bosatelli - fa sapere in una nota - trova in questa evoluzione organizzativa la soluzione per rafforzare la governance e la posizione di mercato del gruppo Polifin, migliorando l’efficienza operativa e finanziaria delle varie società controllate.