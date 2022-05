Ppm passa in mani tedesche. «Ora ci attende la sfida ai nuovi mercati»

Un gruppo leader nel suo settore, quello dei nastri adesivi per mascheratura, condotti e imballaggi, nato a Brembate Sopra nei primi anni Novanta, ora diventa a maggioranza tedesco. È la Ppm Industries Group che ha ceduto la maggioranza delle quote al fondo private equity tedesco Auctus Capital Partners , attivo questi anni in molte società europee dai molteplici settori.