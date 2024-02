Precompilata Iva 2024, le novità in dichiarazione

Per le imprese e i lavoratori autonomi è stata messa on line sul sito delle Entrate la Precompilata Iva 2024. Il nuovo documento riguarda in particolare i soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie per le quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva (come, per esempio, le agenzie di viaggio e i soggetti che operano nel settore dell’editoria).