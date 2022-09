Prestiti e mutui: in Bergamasca la rata è in media da 354 euro

Una rata rimborsata ogni mese da 354 euro (a fronte di una media regionale di 351 euro), con un percentuale del 43,9% dei maggiorenni che hanno contratto un prestito o un mutuo casa (47,9% la media lombarda), per un’esposizione media di 40.997 euro (contro 40.303) . Questa la fotografia della provincia di Bergamo che emerge dalla mappa del credito elaborata da Mister Credit, l’area di Crif (azienda specializzata in sistemi di informazioni creditizie) che si occupa dello sviluppo di soluzioni e strumenti educational per i consumatori. L’aggiornamento è riferito al primo semestre di quest’anno ed evidenzia una situazione che sembra non aver ancora risentito dei molteplici fattori di incertezza derivanti dal conflitto in Ucraina, dall’evoluzione della pandemia, dal rialzo dei tassi e dei costi dell’energia .