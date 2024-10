Prezzi, la corsa rallenta. Ma fare la spesa a Bergamo resta un salasso

La prova spesa

Lo si capisce soprattutto riempiendo il carrello e facendo una prova sul campo. Abbiamo provato a confrontare la stessa spesa – stessi prodotti dello stesso marchio, prendendo il prezzo pieno e non quello delle promozioni – fatta a luglio e fatta a ottobre in una delle principali catene di supermercati presente anche in Bergamasca con più punti vendita. Nel giro di due mesi, considerando circa 25 prodotti di una «spesa tipo», lo scontrino è aumentato dello 0,48%: non un salasso, perché si passa da 121,86 euro a 122,45 euro (+59 centesimi), ma la conferma di come i rincari proseguano. Sono però a macchia di leopardo, perché in realtà alcuni prodotti sono calati di prezzo. Lo stesso scontrino segnala infatti un lieve ribasso di prezzi per i formaggi (e in particolare per il provolone), per la pasta di semola, per le gallette di mais, per la Coca Cola.